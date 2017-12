Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV disponível na oferta da Vodafone

Canal do Correio da Manhã fica acessível na totalidade dos lares com TV paga.

19.12.17

A CMTV vai estar disponível na oferta de canais da Vodafone a partir da próxima quinta-feira, dia 21. A estação do Correio da Manhã, líder de audiências no cabo, vai ocupar a posição 8 da grelha, tal como já acontece nas restantes operadoras de TV por subscrição.



Os clientes da Vodafone poderão aceder também à CMTV através da aplicação TV Vodafone disponível para computador, smartphone e tablet.



O canal do Correio da Manhã está disponível, desde ontem, também na Nowo, chegando a cerca de 200 mil novos clientes de televisão por subscrição.



A partir da próxima 5ª feira fica acessível na totalidade dos lares com TV paga.