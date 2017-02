A CMTV é líder absoluto no cabo. A televisão do Correio da Manhã fez um share médio de 2,5% no mês de janeiro, suplantando a SIC Notícias , a TVI 24 e a RTP3.

A CMTV chegou a 1 milhão 495 mil espectadores no total, a cada dia do mês de janeiro. Também no horário nobre, é líder entre os canais de informação nacional.

A televisão do CM chega apenas ao MEO e à NOS, enquanto os outros canais são emitidos em todas as plataformas, e a RTP3 também na TDT.

