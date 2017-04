CMTV é líder no cabo no primeiro trimestre

Francisco Penim, diretor-adjunto de programação da CMTV; José Carlos Castro, diretor-adjunto do CM e CMTV; Octávio Ribeiro, diretor do CM e CMTV; Carlos Rodrigues e Armando Esteves Pereira, diretores-adjuntos do CM e CMTV

CMTV liderou TV por cabo no mês de março

CM foi visto por 46 800 telespectadores em cada minuto do dia, o que significa uma vantagem de quase 10 mil pessoas por minuto relativamente à SIC Notícias e de 15 mil em comparação com a TVI24.



No horário nobre, a CMTV registou um share médio de 2%, contra 1,8% da SIC Notícias e 1,7% da TVI24. No acumulado dos primeiros três meses do ano, a CMTV reforçou a sua liderança no cabo. Alcançou um share de 2,5%, seguida da SIC Notícias e do Hollywood, que registaram ambos uma média de 2,1%. Mais atrás ficou a TVI24, na sétima posição do ranking dos canais, com 1,8% de share.



Todos os dados são baseados na medição de audiências da GfK.



