CMTV líder absoluta da informação no cabo

Canal do Correio da Manhã registou um share médio anual de 2,4 por cento.

Por Paulo Oliveira Lima | 01:30

A CMTV foi o canal de televisão mais visto do cabo em 2017. Com um share médio de 2,4 por cento, ficou à frente da SIC Notícias, que obteve 2% e que, pela primeira vez na história, foi derrotada por outro canal de informação. A TVI24 conseguiu 1,8%, enquanto a RTP3 não foi além dos 0,9%.



Também no horário nobre, no qual se concentra o maior consumo de TV, os portugueses preferiram o canal do CM. A CMTV foi líder em 309 dias do ano, apesar de só em dezembro ter ficado disponível em todos os operadores.



Mesmo assim, o CM liderou em televisão - tal como em papel e no online - os principais dossiês de investigação da atualidade, muitos dos quais já confirmados pela Justiça.



Num ano repleto de acontecimentos marcantes, a CMTV foi eleita pelos portugueses como a marca de informação preferida.



"2018 é o próximo desafio do canal"

É uma vitória histórica da CMTV, mas a nossa missão está apenas no início", disse Carlos Rodrigues, diretor-executivo do CM/CMTV, em reação aos resultados anuais da estação.



"Este canal vive de notícias e renova-se diariamente. Em 2018, toda a equipa do CM e da CMTV vai continuar a trabalhar rumo a um novo patamar de serviço aos nossos espectadores", acrescentou.



"A vitória da CMTV no horário nobre, num ano em que só em dezembro o canal chegou a 100% do cabo, é um dado notável que nos orgulha, e que acrescenta ainda mais responsabilidade ao nosso trabalho", concluiu.