“CMTV era o canal que faltava na nossa grelha”

Estação estará disponível a partir de amanhã na Vodafone. Chega a 530 mil novos lares.

Por Duarte Faria | 20.12.17

CMTV chega à Vodafone às 05h55

A CMTV vai estar disponível na posição 8 da Vodafone a partir das 05h55 de amanhã, dia 21, passando a estar disponível em todos os operadores de cabo em Portugal.



O canal do Correio da Manhã chegará a cerca de 530 mil novos lares com TV por subscrição. Segundo a Anacom, a Vodafone tem uma quota de mercado de 14%.

Emanuel Sousa – É muito importante porque vem reforçar a estratégia da Vodafone de entregar os conteúdos que os clientes mais valorizam. Queremos garantir que damos aquilo que eles querem ver, por isso faz todo o sentido integrar na grelha um canal que é líder de audiências no segmento de televisão por subscrição há vários meses.- De facto, há já algum tempo que manifestávamos interesse em ter ana nossa grelha, e agora podemos, finalmente, garantir que todos os nossos clientes têm acesso a um canal de televisão que tanto desejavam.- Era, sem dúvida, o canal que faltava na nossa grelha. Avem fortalecer a oferta da Vodafone ao nível da diversificação das temáticas e conteúdos que disponibilizamos, o que nos permite prosseguir o objetivo de prestar um serviço cada vez melhor.- Este acordo é de uma grande vantagem para ambas as partes. Vai facilitar a aquisição de clientes que têm este canal nas suas preferências e que, até agora, estavam limitados na altura de escolher o seu operador. Por outro lado, aestará agora no serviço de TV por subscrição que mais cresce em Portugal.- Continuaremos a inovar e a crescer, garantindo que seremos o operador de TV preferido dos portugueses. Ainda recentemente a Vodafone foi distinguida com 5 selos atribuídos pela prestigiada ECSI (índice de satisfação de consumidores Europeu), nas categorias de melhor TV, melhor internet fixa, melhor voz fixa, melhor voz móvel e melhor internet móvel.