CMTV já está em todos os operadores de televisão por cabo

Estação é líder incontestável de audiências desde o início do ano.

21.12.17

A CMTV está disponível, a partir desta quinta-feira, na posição 8 da Vodafone.



Com este lançamento, o canal do Correio da Manhã chega a cerca de 530 mil novos lares de norte a sul do País - de acordo com os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Comunicações a Vodafone tem uma quota de mercado de 14% - e passa a estar presente em todas as operadoras de televisão paga, chegando a 100% do universo de subscritores de televisão.



Nascida a 17 de março de 2013, a CMTV está disponível na operadora MEO desde o seu arranque.



A 14 de janeiro de 2016 passou a integrar também a oferta da NOS e, desde a passada segunda-feira, dia 18, está na Nowo (antiga Cabovisão).



A estação é líder incontestável de audiências na televisão por cabo desde o início do ano.