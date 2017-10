CMTV líder no cabo em setembro

Balanço fechou com a CMTV à frente, com 2,1% de share médio mensal.

01.10.17

A CMTV conquistou a liderança do consumo de televisão por cabo em setembro. A televisão do Correio da Manhã lidera o mercado de informação do cabo desde o início do ano, ou seja, pelo nono mês consecutivo.

Depois de divulgados pela GFK os dados de audiências do último dia do mês, mais uma vez liderado pela CMTV, o balanço de setembro fechou com a CMTV à frente, com 2,1% de share médio mensal, bem à frente da SIC Notícias, que fechou setembro com 1,8%, e da TVI 24, com 1,7%.



A RTP3 registou um share mensal de 0,8%.

A CMTV é emitida apenas nas plataformas MEO e NOS, enquanto os seus concorrentes são emitidos em todas as plataformas.