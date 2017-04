CMTV líder no primeiro trimestre do ano, ganha o mês de março 

CMTV liderou TV por cabo no mês de março

CMTV, contra 1,9 da SIC Notícias e 1,7 da TVI 24. Em média, a CMTV é vista por perto de 46800 espectadores em cada minuto do dia, o que significa uma vantagem de quase 10 mil pessoas por minuto relativamente à SIC Notícias.



A TVI 24 está a uma distância da CMTV de cerca de 15 mil espectadores por minuto. No prime time, a CMTV tem um share médio de 2%, contra 1,8% da SIC Notícias e 1,7 da TVI 24.No acumulado do primeiro trimestre do ano, a CMTV acentua a sua liderança.



Tem um share médio de 2,5%, seguida da SIC Notícias e do Hollywood, com 2,1%. Mais atrás surge a TVI 24, na sétima posição do ranking dos canais, com 1,8%.Todos os dados são baseados na medição de audiências da GFK.



voltou a liderar a televisão por cabo no mês de março, conquistando a vitória no acumulado do primeiro trimestre do ano.lidera também o consumo televisivo entre todos os canais do cabo no prime time (período entre as 19 horas e a 1 da manhã).Esta liderança está consolidada, apesar de aser emitida apenas nas plataformas MEO e NOS, enquanto os seus concorrentes são emitidos em todas as plataformas, e a RTP3 também na TDT.