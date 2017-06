CMTV lidera no dia da maior calamidade florestal de sempre

A CMTV foi a estação preferida dos portugueses para se informarem sobre a maior calamidade florestal de sempre.

Os números finais divulgados pela GFK, já com o consumo de programas gravados, indicam que a televisão do Correio da Manhã bateu no domingo o seu próprio recorde, atingindo um share diário médio de 5%.

No total, mais de 2,2 milhões de portugueses contactaram ao longo do dia com a CMTV. A audiência média da CMTV por minuto foi de 114 mil e 400 espectadores.

Atrás da CMTV ficou a SIC Notícias, com 4,8% de share diário.

A TVI 24 ficou ainda mais atrás, com 3,5%.

A RTP 3 registou 2,2% de share.

A CMTV é emitida apenas nas plataformas MEO e NOS, enquanto SIC Notícias e TVI 24 são emitidas em todas as plataformas, e a RTP 3 também na TDT.

