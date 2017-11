Canal registou 2,39% de share médio mensal passando a SIC Notícias, que obteve 2,16%, a TVI24, com 1,59%, e a RTP 3, com 1,07%.

18:41

A CMTV reforçou a liderança nas audiências do cabo em outubro, voltando a ser o canal de informação preferido pelos portugueses pelo 10º mês consecutivo.

O balanço de outubro fechou com a CMTV - que apenas é emitida nas plataformas MEO e NOS - a registar 2,39% de share médio mensal.



Para trás ficaram a SIC Notícias, que obteve 2,16%, a TVI24, com 1,59%, e a RTP 3, com 1,07%, segundo dados da GfK.