Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cofina nomeia Diretor-Geral

Octávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã e da CMTV, foi nomeado Diretor-Geral Editorial do grupo.

08:28

Octávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã e da CMTV, foi nomeado Diretor-Geral Editorial da Cofina.



O grupo de media, além do CM e da CMTV, detém jornais como o ‘Record’, ‘Jornal de Negócios’ e ‘Destak’. A empresa é ainda responsável pelas revistas ‘Sábado’, ‘TV Guia’, ‘Máxima’ e ‘Vogue’. Na internet, e além dos sites dos meios já referidos, a Cofina conta ainda com a página da ‘Flash’ e de ‘Aquela Máquina’.