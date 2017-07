Cofina pede afastamento de Arons de Carvalho da ERC

Grupo entregou esta quarta-feira um pedido de suspeição no regulador e uma petição na AR.

A Cofina Media entregou esta quarta-feira uma petição na Assembleia da República, dirigida ao seu presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, solicitando a destituição de Arons de Carvalho do cargo de vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. A Carlos Magno, presidente da ERC, foi submetido um pedido de suspeição contra Arons de Carvalho, que visa que este seja afastado de todas as deliberações em que a Cofina seja parte. A informação foi avançada pela edição online da revista Sábado.



O grupo, que detém meios como o Correio da Manhã e a CMTV, fundamenta o seu pedido com as suspeitas que recaem sobre Arons de Carvalho, consubstanciadas em escutas telefónicas da ‘Operação Marquês’.



Estas, de acordo com uma notícia do ‘Sol’, mostram que José Sócrates pressionou o vice-presidente da ERC para que este influenciasse uma decisão da entidade contra o CM, de forma a que o ex-primeiro-ministro utilizasse depois essa deliberação nos processos que colocou contra o Correio da Manhã, o que veio a acontecer.