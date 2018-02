Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comic Con marcada para setembro no Passeio Marítimo de Algés

Edição deste ano passa de Matosinhos para Oeiras.

11:49

A próxima Comic Con, a convenção portuguesa dedicada ao entretenimento e cultura pop, vai acontecer de 06 a 09 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi esta quarta-feira anunciado.



Esta será a quinta edição da Comic Con, que este ano transita da Exponor de Matosinhos para Oeiras, antecipando-se de dezembro para setembro.



A organização da Comic Con assinou um protocolo com a autarquia de Oeiras por três edições e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.



Na conferência de imprensa hoje em Oeiras, o diretor-geral da Comic Con, Paulo Rocha Cardoso, explicou que o evento precisava de se expandir e de ser melhorado.



O Passeio Marítimo de Algés é um terreno alcatroado, junto do rio Tejo que habitualmente acolhe em julho o festival Nos Alive, com uma capacidade - naquele contexto - para cerca de 50 mil pessoas.



Todas as áreas às quais a Comic Con se dedica, como a banda desenhada, o cinema, a televisão, o 'cosplay' ou a zona comercial, sofrerão alterações, mas o espírito da convenção mantém-se, disse o diretor-geral.



Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da autarquia, disse que será erguida "uma mini-cidade no recinto".



Paulo Rocha Cardoso espera receber pelo menos 100 mil pessoas, a mesma audiência da Comic Con de 2017.



Hoje foram anunciados três convidados, da área da banda desenhada: Mark Waid, Batem e Yves Sente.



Os bilhetes vão variar entre os 25 euros, diário, e os 75 euros do passe geral.