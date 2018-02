Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comic Con vai invadir Algés em setembro

O maior evento de cultura pop realizado em Portugal troca Matosinhos por Oeiras.

Por Sónia Dias e Helena Vicente | 09:08

O maior festival de cultura pop do País, a Comic Con Portugal, realiza-se este ano, pela primeira vez, no concelho de Oeiras, em vez de Matosinhos. Ao contrário das edições anteriores, que decorreram em dezembro, o evento terá lugar entre 6 e 9 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés.



Segundo o diretor-geral da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, a convenção vai acontecer numa "localização privilegiada e o investimento é imensurável." A parceria entre a autarquia oeirense e a Comic Con prevê um protocolo de três edições e "pretende criar um novo ciclo em Oeiras e promover o multiculturalismo do concelho".



Os amantes da cultura pop podem comprar bilhetes entre os 25 euros (diário) e os 75 euros (passe geral). A entrada permitirá estar na presença dos criadores de banda desenhada Mark Waid, da DC Comics e Marvel, Batem (Marsupilami), e Yves Sente (Blake e Mortimer), os únicos convidados confirmados até ao momento.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Francisco Rocha Gonçalves, o município disponibilizou um orçamento de 334 mil euros, do qual 250 mil destinam-se a subsídios e 84 mil a prestação de serviço logístico.



A Comic Con tem sido uma convenção de sucesso desde a sua inauguração, em 2014. De ano para ano o número de visitantes tem aumentado, atingindo em 2017 o máximo de 100 mil pessoas. Em 2018 os responsáveis esperam atingir um número ainda maior de fãs.