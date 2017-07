Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão Europeia volta a acusar Google

Gigante da internet terá abusado da sua posição dominante no mercado publicitário.

Por Sónia Dias | 10:17

A Comissão Europeia (CE) procedeu esta semana a novas investigações em que acusa a Google de abusar da sua posição dominante no mercado publicitário online. Esta será a terceira batalha que Bruxelas trava este ano contra o gigante tecnológico, que enfrenta ainda acusações de práticas de concorrência desleal no serviço de comparação de preços e no sistema Android, o que já lhe valeu uma multa recorde de 2,42 mil milhões de euros.



A Europa aperta assim o cerco à Google, alegando que esta tem favorecido a sua posição comercial ao restringir a possibilidade de outros sites exibirem anúncios associados a concorrentes da empresa. Segundo a CE, este comportamento pode levar os consumidores a não ver os resultados mais relevantes das suas buscas.



Recorde-se que a Google controla cerca de 80% do mercado publicitário europeu e que este é a sua principal fonte de receitas. Se as investigações de Bruxelas provarem que o gigante tecnológico violou as normas de concorrência, a multa pode chegar aos 10% da sua receita total, que soma cerca de 69,4 mil milhões de euros.



"Quem se lembra de como era pesquisar na internet antes da Google sabe o que essa empresa fez por uma rede acessível. Mas isso não lhe dá o direito de impedir que outros possam competir", disse a comissária europeia Magrethe Vestager. Já a Google vai examinar as acusações da CE de forma a fornecer uma resposta detalhada nas próximas semanas.