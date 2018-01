Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compra de revistas da Impresa será paga em tranches

Grupo Trust in News fica com 12 publicações por 10,2 milhões de euros, mas tem vários anos para fazer pagamento.

Por Hugo Real | 08:37

Criada a 15 de dezembro do ano passado, com um capital social de apenas 10 mil euros, a Trust in News (TiN) acordou pagar 10,2 milhões de euros ao grupo Impresa para comprar um portfolio de 12 publicações (‘Activa’, ‘Caras’, ‘Caras Decoração’, ‘Courrier Internacional’, ‘Exame’, ‘Exame Informática’, ‘Jornal de Letras’, ‘TeleNovelas’, ‘TV Mais’, ‘Visão’, ‘Visão História’ e ‘Visão Júnior’).



Contactado pelo CM, Luís Delgado, o acionista único da TiN, revelou que decidiu avançar com este negócio porque considerou que os números do mesmo eram "saudáveis". Ou seja, o empresário espera que os resultados da nova empresa sejam "imediatamente positivos".



O acordo com a Impresa, esclarece, permite que a TiN pague os 10,2 milhões em várias tranches ao longo de vários anos (período temporal que não identifica, sendo que a primeira já foi entregue), sendo que o objetivo é que o próprio negócio gere dinheiro suficiente para pagar as referidas prestações. Assim, adianta, foi possível fechar este negócio sem recorrer a financiamento bancário.



Para já, a TiN, que arranca com quase 180 trabalhadores, vai continuar a funcionar nas instalações da Impresa, mas tem até setembro deste ano para se mudar para novas instalações.



A TiN, e além de Delgado, conta com mais dois gestores: Luís Filipe Passadouro (será responsável pela área comercial e de produção) e Cláudia Serra Campos (ficará com o pelouro dos recursos humanos), sendo que ambos trabalharam com Luís Delgado na Time Out, negócio que inclui o Mercado da Ribeira, em Lisboa, e que o ex-jornalista vendeu à Time Out International, em 2015, por um valor não revelado na altura.