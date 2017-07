Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concorrência não foi notificada do negócio da compra da Media Capital

Empresa diz que, “obviamente, todos os procedimentos legais serão cumpridos em Portugal”.

Por Hugo Real | 09:26

O anúncio da compra da Media Capital por parte da Altice foi oficializado a 14 de julho, mas quase duas semanas depois o assunto ainda não chegou à Autoridade da Concorrência (AdC).



"Neste momento, a AdC não recebeu qualquer notificação relativa a essa operação", adiantou ao CM a entidade. Do lado da Altice, fonte oficial sublinha que, "obviamente, todos os procedimentos legais serão cumpridos em Portugal".



Ao CM, a autoridade explica que "não tem iniciativa própria no controlo de concentrações, as empresas é que devem (ou não) notificar a AdC das operações". Sendo que essas notificações "estão dependentes de uma série de critérios como volumes de negócios, quotas de mercado, entre outros".



Depois de notificada, "a AdC ouvirá todos os interessados, bem como os reguladores setoriais competentes, analisará a operação e os mercados relevantes e determinará se a operação coloca ou não obstáculos à concorrência", acrescenta.



Para concluir a compra da Media Capital, dona da TVI, num negócio de mais de 450 milhões de euros, a Altice, que já detém a PT, poderá enfrentar alguns remédios por parte das autoridades competentes, nomeadamente no caso da Televisão Digital Terrestre, onde passará a ser a dona e gestora da rede de distribuição de TV em sinal aberto, ao mesmo tempo que detém canais (TVI) que são emitidos através dessa rede.



Ou seja, será, ao mesmo tempo, cliente e fornecedora.