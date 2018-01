Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concurso de outdoors decidido na Justiça

Grupo MOP foi excluído da corrida, contrariando o anterior veredicto do júri.

Por Sónia Dias e Hugo Real | 08:42

O Grupo MOP - Multimédia Outdoors Portugal foi, esta segunda-feira, notificado da sua exclusão do concurso de publicidade exterior em Lisboa depois de, há cerca de sete meses, ter sido considerado vencedor. A empresa contesta a decisão, acusa a Câmara Municipal de Lisboa de favorecer o concorrente JCDecaux e ameaça avançar para tribunal. Em causa está um contrato no valor de 8,4 milhões de euros por ano, durante 15 anos.



"Inexplicavelmente, o júri alterou a sua posição, invocando razões inaceitáveis", lê-se no comunicado enviado pelo conselho de administração da MOP, acrescentando que irá recorrer "a todas as instâncias", de forma a "denunciar a forma como este concurso foi conduzido".



No relatório preliminar, o júri deu a vitória no Lote 1 à Cartazes e Panoramas I (proposta de 5,24 milhões por ano) e no Lote 2 à Cartazes e Panoramas II (3,16 milhões por ano), ambas do Grupo MOP. Os restantes concorrentes - JCDecaux, Cemusa e Alargâmbito - pediram a exclusão das duas empresas, alegando falhas técnicas nas propostas. O CM apurou, junto de fontes ligadas ao processo, que o não cumprimento de exigências do caderno de encargos terá sido uma das razões invocadas para a exclusão da MOP.



Contactada, a CML garante que "o júri do concurso é independente", e que "só após a nova audiência", que está a decorrer, será produzido "o relatório final, que só aí será remetido ao órgão competente para a decisão de adjudicação [a CML]".