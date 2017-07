Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concurso milionário vai acabar em tribunal

Empresas que não ganharam exigem exclusão das vencedoras.

Por Hugo Real | 09:21

O concurso para "instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano" da Câmara de Lisboa (CML) vai ser decidido nos tribunais.



No relatório preliminar, o júri deu a vitória no Lote 1 à Cartazes e Panoramas I (proposta de 5,24 milhões por ano), enquanto o Lote 2 foi ganho pela Cartazes e Panoramas II (3,16 milhões por ano), num total de 8,4 milhões (Lote III, que reunia os dois primeiros, não foi atribuído porque a proposta mais alta, de 8,3 milhões, da JC Decaux, era inferior à soma dos dois primeiros).



Agora, os restantes concorrentes (JC Decaux, Cemusa e Alargâmbito) pedem a exclusão destas duas empresas (criadas seis dias antes do fim do prazo para a entrega de propostas), alegando falhas técnicas nas propostas, como a violação de exigências do caderno de encargos. As contestações foram entregues na quinta-feira e ao CM as três garantem que, se o júri não lhes der razão, o passo seguinte será um processo em tribunal. E, do lado das vencedoras, a posição é a mesma. Se acabarem excluídas, "vão exercer todos os seus direitos".



A autarquia, por seu lado, lembra ao CM que "o concurso não está finalizado e está em fase de audiências ao relatório preliminar". "As reclamações dos concorrentes são um direito e são normais nos processos concursais. Compete ao júri, nesta fase, apreciá-las."



Refira-se que a Cartazes e Panoramas I e II são detidas pela Cartazes e Panoramas SGPS (dona da MOP), que por sua vez pertence ao fundo Explorer II.