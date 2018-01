Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conflito de interesses chega ao Parlamento

PSD, BE e PCP já enviaram perguntas ao ministro da Cultura, que tem a tutela da RTP.

Por Hugo Real | 09:45

O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP tomaram iniciativas parlamentares para questionar o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que tutela a RTP, sobre as denúncias da Comissão de Trabalhadores (CT) de conflito de interesses na empresa pública. Em concreto de Nuno Artur Silva, administrador com o pelouro dos conteúdos, Daniel Deusdado, diretor de programas, e Virgílio Castelo, consultor de ficção.



Os sociais-democratas querem saber se existem situações de conflito de interesses e o que é que o Governo fará para garantir o rigor e a transparência na RTP.



O BE questiona se o Executivo está a acompanhar a situação, se já consultou o Conselho Geral Independente (CGI) e o Conselho de Opinião, se garante a idoneidade do Conselho de Administração (CA) e o cumprimento do código de conduta. E vai mais longe, perguntando se vai solicitar uma auditoria do Tribunal de Contas às decisões do CA.



Já o PCP quer saber se o Governo está a par do desconforto entre a CT e a administração e o que fará para reforçar a produção própria da RTP.



O CDS não tomou nenhuma iniciativa parlamentar, apesar de estar a acompanhar o caso, por considerar que é "ao CGI que cabe pronunciar-se", disse ao CM a deputada Vânia Dias da Silva. O PS, através de fonte oficial, apenas esclarece que "neste momento não foi tomada nenhuma iniciativa parlamentar".



Contactado, o gabinete do ministro da Cultura remete para o CGI a análise a estas polémicas, mas garante que dará resposta às questões dos deputados.



Recorde-se que o CM revelou na sexta-feira que quando Nuno Artur Silva convidou Daniel Deusdado para a RTP tinham em conjunto uma empresa de media.