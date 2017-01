Congresso tem de ter “tradução prática”

"O Mundo muda, as circunstâncias mudam e é preciso termos respostas atualizadas para as novas condições", diz Mário Zambujal, do Clube de Jornalistas.



Para Goulart Machado, da Casa da Imprensa, o congresso é "um desafio importante" porque se realiza "em circunstâncias particularmente difíceis, as mais difíceis dos últimos 40 anos".



"Esperamos que saiam coisas concretas deste congresso. Isto devia resumir-se a uma folha A4 com ações a tomar e alguém a adotá-las", afirma Sofia Branco, do Sindicato dos Jornalistas.

O estado do jornalismo e as condições de trabalho dos jornalistas; o acesso à profissão e formação profissional; as falhas na regulamentação da atividade; os novos projetos online e a utilização de conteúdos por redes sociais e motores de busca sem contrapartidas financeiras para os produtores; e a viabilidade económica, independência e credibilidade do jornalismo serão os temas fortes do 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses.O evento, que se realiza 18 anos depois do último encontro do setor, arranca quinta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa, com intervenção do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e prolonga-se até domingo, dia em que serão apresentadas e votadas as conclusões."Tenho as melhores expectativas. Espero que resulte numa boa reflexão e que as conclusões venham a ter efeito", revela aoMaria Flor Pedroso, presidente da organização. Uma expectativa partilhada pelos promotores.