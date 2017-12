Não há nenhuma portuguesa na lista da Independent Critics.

Além de ter revelado a lista dos 100 homens mais bonitos de 2017, a Independent Critic também já divulgou os nomes das mulheres com os rostos mais belos. Não há nenhuma portuguesa na lista deste ano.

A modelo e atriz Liza Soberano lidera a lista das 100 mulheres mais bonitas entre as quais estão também as atrizes Lupita Nyong’o, em 19.º lugar, e Gal Gadot, que interpretou a Mulher-Maravilha nos cinemas, em 22.º.



