Conheça o chef que se tornou no pesadelo dos restaurantes portugueses

Nas últimas semanas o nome de Ljubomir Stanisic tem estado na boca de muitos portugueses. O chef jugoslavo, de 38 anos, é o rosto de Pesadelo na Cozinha, uma adaptação portuguesa do programa de televisão Kitchen Nightmares, apresentado no Reino Unidos e nos EUA pelo famoso Gordon Ramsay.

Desde que foi para o ar o primeiro episódio do programa transmitido pela TVI, Stanisic tornou-se no pesadelo de muitos restaurantes e o seu mau feitio, palavras duras e a forma carismática como fala (com alguns palavrões até) são alguns dos segredos para tornarem este programa num sucesso tão grande que a estação de Queluz quer gravar mais uma temporada.

Mas Ljubomir Stanisic é muito mais que o apresentador do ‘Pesadelo na Cozinha’. É o chef executivo do Six Sense Douro Valley, em Lamego, e chef do restaurante de luxo Bistrô 100 Maneiras, no Chiado, em Lisboa.

É um homem de sucesso e um dos chef mais conceituados de Portugal, mas a vida de Ljubomir Stanisic nem sempre foi fácil. De acordo com a Sábado, o jugoslavo nasceu no meio da guerra que dividiu o país e opôs sérvios e bósnios. Foi criança-soldado e obrigado pegar em armas para combater na guerra.

Na mesma entrevista, o chef confessou que tinha uma péssima relação com o pai, que já morreu, e admite mesmo que o "odiava".

Em 1997, Lujbomir Stanisic decidiu vir viver para Portugal. O início parece ter sido duro, o primeiro restaurante que abriu acabou por falir. Entrou em depressão. Contou com a ajuda do seu amigo e agora também sócio, Fausto Lopes. A mãe veio também em seu auxílio e hoje trabalha com ele, tal como a irmã.

Além do sucesso do programa, que vai ter pelo menos 13 episódios, Stanisic avança com um novo projeto. No verão vai abrir no Six Sense Douro Valley um ‘barbecue biológico’ onde só se vão poder sentar 16 pessoas de cada vez.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito