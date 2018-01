Conheça os concorrentes e as canções do Festival da Canção de 2018

A RTP anunciou esta quinta-feira os nomes dos 26 intérpretes que vão concorrer ao Festival da Canção de 2018. Numa conferência de imprensa, Gonçalo Madail, da direção de programas da RTP, revelou os nomes dos artistas portugueses e das canções que estes irão levar às duas meias finais. Recorde-se que o nome dos cantores foram escolhidos pelos compositores, previamente convidados pelo canal a participar no concurso.

Compositor: Diogo Clemente - Intérprete: Peo Madureira - Só Por Ela

Compositor: Fernando Tordo - Intérprete:Anabela - Para te dar abrigo

Compositor: Francisca Cortesão - Intérprete:Joana Barra Vaz - Anda Estragar-me os Planos

Compositor: Janeiro - Intérprete:Janeiro - Oficialmente (sem título)

Compositor: Jorge Palma - Intérprete:Rui David - Sem Medo

Compositor: José Cid - Intérprete: José Cid e Gonçalo Tavares - O Som da Guitarra é a Alma de Um Povo

Compositor: JP Simões - Intérprete:JP Simões - Alvoroço

Compositor: Júlio Resende - Intérprete:Catarina Miranda - Para Sorrir eu Não Preciso de Nada

Compositor: Luís Nunes (Benjamin) - Intérprete: Joana Espadinha - Zero a Zero

Compositor: Malu Magalhães - Intérprete:Beatriz Pessoa - Eu te Amo

Compositor: Nuno Rafael .- Intérprete:Bruno Vasconcelos - Austrália

Compositor: Paulo Praça - Intérprete:Maria Amaral - A Mesma Canção

Compositor: Rita Dias - Intérprete: Rita Dias - Com Gosto Amigo