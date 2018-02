Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça os rostos do 'Secret Story 7'

Entre as novas caras do programa, há rostos de Norte a Sul do País e outros que vêm de fora.

Para esta edição de 'Secret Story', a TVI apostou em concorrentes mais velhos. Só um dos participantes tem menos de 20 anos, enquanto a maioria está acima dos 25.



A mais velha é Margarida Meneses, de 35 anos, que se tornou conhecida por ter fundado o Clube das Virgens e, depois, anunciado que perdeu a virgindade aos 28 anos.



Entre as novas caras do programa, há rostos de Norte a Sul do País e também dois concorrentes que vêm de fora: Luan, natural de Santa Catarina, no Brasil, e Marlene, portuguesa mas que se encontrava a morar em Frankfurt, na Alemanha.