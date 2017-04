Conselho de redação da RTP pede explicações sobre agressões a jornalistas

Num outro comunicado a que a Lusa teve acesso, o CR da RTP informa que solicitou "encontros com todos os grupos parlamentares, na sequência dos recentes casos de agressões a jornalistas" da empresa.



"A repetição de lamentáveis incidentes com jornalistas, de várias redações, torna urgente encontrar respostas legislativas para solucionar um problema que atenta contra o direito constitucional à informação", afirma.



Todos os pedidos de reunião "foram aceites de imediato", refere o órgão, salientando que "os encontros serão agendados a curto prazo".



Já na semana passada, jornalistas da RTP foram agredidos no exterior de uma escola em Marvila, em Lisboa, alegadamente por familiares de uma criança envolvida num suposto caso de violação entre alunos.



O Conselho de Redação da RTP condenou esta segunda-feira "veementemente" as agressões a jornalistas do canal público na cobertura do jogo de futebol entre Benfica e o Porto, que se realizou no sábado, e pede o apuramento de responsabilidades.Os jornalistas que integram este órgão da RTP dizem que "repudiam também o furto do microfone de reportagem da RTP" e que esperam que de imediato sejam apresentadas queixas-crime" para que "todas as responsabilidades possam ser apuradas até às últimas consequências".Para que os responsáveis pelos atos de violência sejam apurados, o Conselho de Redação (CR) da RTP pede que os responsáveis do Sport Lisboa e Benfica cooperem e disponibilizem as imagens de videovigilância.