Consumo de porno continua a aumentar

Estados Unidos lideram tráfego. Relações entre mulheres são as mais procuradas.

Por Duarte Faria | 01:30

O consumo de pornografia na Internet a nível global continua a crescer. De acordo com os dados divulgados pelo Pornhub, maior plataforma online de conteúdos para adultos, foram registadas mais de 28,5 mil milhões de visitas em 2017 (o que compara com as 23 mil milhões contabilizadas em 2016, mais 5,5 mil milhões), uma média de 81 milhões/dia.



Os Estados Unidos continuam a ser o maior consumidor mundial deste género de conteúdos, seguidos do Reino Unido, Índia, Japão, Canadá, França, Alemanha, Austrália e Itália. A fechar o top 10 dos países que registam maior tráfego de visualizações de conteúdos para adultos está o Brasil. Portugal não figura nos 20 primeiros da tabela (ver pormenores), sendo que estes representam 80% do consumo.



Segundo o mesmo documento, em cada visita os consumidores passaram, em média, 9 minutos e 59 segundos a ver vídeos pornográficos, o que representa um aumento de 23 segundos face ao ano anterior.



Referência ainda para os conteúdos mais procurados: os vídeos que mostram relações sexuais entre mulheres voltaram a dominar as preferências.



O termo (e categoria) ‘lésbica’ foi o mais pesquisado a nível mundial, seguido de ‘hentai’ (banda desenhada erótica) e ‘MILF’ (sigla utilizada para designar uma mãe com a qual se gostaria de manter relações sexuais).



Ronaldo entre as figuras mais pesquisadas

Cristiano Ronaldo é uma das celebridades mundiais mais procuradas pelos internautas nos sites de conteúdos para adultos. Só no Pornhub, o português contou com mais de 200 mil pesquisas no ano passado.



Ocupa a 27ª posição na lista de figuras públicas associadas a conteúdos de cariz pornográfico, que inclui também o presidente dos EUA, Donald Trump, e a noiva do príncipe Harry, a atriz Meghan Markle. A socialite Kim Kardashian lidera.



Indústria rende 82 mil milhões/ano

A indústria pornográfica mundial movimenta 82 mil milhões de euros todos os anos, segundo a ‘The Week’. Só nos EUA, fatura 11 mil milhões de euros com a venda de material em DVD, Blu-Ray, revistas, TV e Internet.



41º

foi o lugar ocupado por Portugal, em 2017, no ranking dos países com maior consumo de porno, uma subida de cinco posições face a 2015.



Jovens lideram consumo

Os portugueses que mais visitam sites para adultos estão entre os 18 e os 24 anos: representam 35% do total de visitantes, acima da média mundial.