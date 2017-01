Consumo de pornografia volta a crescer na internet

No top 10 das nações com mais acessos ao Pornhub contam-se ainda Canadá, Nova Zelândia, Irlanda, Noruega, Austrália, Suécia e Holanda. Esta última não figurava nos dados de 2015 e veio ocupar o lugar da Dinamarca.

O consumo de pornografia na internet voltou a aumentar no ano passado. De acordo com os dados divulgados pelo site Pornhub, maior plataforma online de conteúdos para adultos, em 2016 foram consumidas, em todo o Mundo, mais de 91,9 mil milhões de horas de vídeos deste género, o que compara com os 87,8 mil milhões registados no ano anterior (mais 4,1 mil milhões). Contas feitas, em média, cada habitante do planeta viu 12 vídeos e meio no ano passado - mais meio vídeo que em 2015.Os dados revelam ainda que o Pornhub recebeu 23 mil milhões de visitas em 2016 (no ano anterior foram 21,2 mil milhões): 64 milhões por dia e 2,6 milhões por hora. No total, foram consumidas 4,6 mil milhões de horas de pornografia, quando em 2015 tinham sido 4,4 mil milhões.Os Estados Unidos foram o país a registar maior consumo de conteúdos para adultos (221 páginas acedidas per capita), seguido da Islândia (202 páginas acedidas per capita) e do Reino Unido (189 páginas acedidas per capita).