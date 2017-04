Contas de 2015 da RTP ainda sem aprovação

Recorde-se que o relatório do Conselho Geral Independente (CGI) de 2015 também só foi aprovado em fevereiro deste ano.

O Governo ainda não aprovou o relatório e contas da RTP relativo a 2015, apurou o. Isto apesar de já terem passado 15 meses desde o fim do exercício. Há duas semanas que, por telefone e por email, otenta obter um esclarecimento do gabinete do ministro da Finanças, Mário Centeno, sobre os motivos para este atraso. No entanto, e apesar das inúmeras insistências, não foi possível ter uma resposta até ao fecho desta edição.As contas da RTP são aprovadas em assembleia geral, sendo que o Estado (único acionista da empresa de rádio e televisão) é representado pelo Ministério das Finanças. Nesse sentido, basta que exista um despacho do ministério para que o relatório e contas seja aprovado.De acordo com a informação recolhida pelo, a RTP apresentou o relatório e contas de 2015 a 16 de março do ano passado. O relatório e parecer do conselho fiscal, que recomenda que a assembleia geral aprove as contas, data de 4 de abril. Por outro lado, a certificação legal de contas foi apresentada a 31 de março, sendo o seu parecer que a informação constante do relatório é concordante com as demonstrações financeiras do período. O relatório do auditor externo foi igualmente apresentado a 31 de março do ano passado, sendo a sua opinião também que o relatório de gestão está de acordo com os resultados.