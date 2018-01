Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contrato de 'Supernanny' não permite filtros

Portugal é o primeiro país a proibir exposição das famílias no formato.

Por Duarte Faria | 01:30

As regras estabelecidas no contrato que a SIC assinou com a produtora internacional Warner Bros. não permitem que o formato ‘Supernanny’ seja emitido com filtros de imagem ou de som, apurou o CM.



Foi este o motivo que levou a estação a cancelar a emissão do programa desta noite. A decisão foi tomada numa reunião que aconteceu na passada sexta-feira, onde marcaram presença alguns dos mais altos responsáveis do canal de Carnaxide - Francisco Pinto Balsemão (presidente não-executivo do Grupo Impresa), Luís Proença (diretor de programas), Ricardo Costa (diretor de informação) e Nuno Conde (diretor de assuntos jurídicos) -, depois de o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste ter ordenado o uso de filtros de imagem e de som nas famílias do terceiro episódio.



Esta medida - nunca antes solicitada nos restantes 22 países em que o programa foi emitido - só poderia ser tomada com o consentimento da produtora e obrigaria à realização de novas filmagens, já que as que foram feitas até agora não contemplavam esta possibilidade. Se não respeitasse a ordem, a SIC teria de pagar 15 mil euros por cada dia de atraso no cumprimento da decisão.



A ordem judicial surge na sequência de um pedido do Ministério Público, que interpôs uma ação especial de tutela de personalidade. A decisão final será tomada depois do julgamento, agendado para o dia 15 de fevereiro.

Contacto pelo Correio da Manhã, Francisco Pinto Balsemão não quis falar.