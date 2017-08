Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Controlo do Porto Canal condenado pela ERC

Empresa dos dragões tem de pagar uma multa de 50 mil euros por uma “contraordenação muito grave”.

A Avenida dos Aliados, empresa detida pela SAD do FC Porto desde 10 de julho de 2015, foi condenada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a pagar uma multa de 50 mil euros. Em causa está o controlo que os dragões passaram a exercer sobre o Porto Canal desde junho de 2011 (através de um contrato em que a exploração da estação passou para a FC Porto Media).



Em deliberação datada de 20 de junho deste ano, a ERC refere que, pelo menos, a "escolha do diretor-geral e do diretor de informação", tal como a "orientação imprimida à informação", passou a ser uma responsabilidade do FC Porto, que, de resto, contratou diversos funcionários, aos quais pagava salários.



No documento, a ERC refere que a exploração de um canal "por entidade diversa do titular da licença" constitui uma "contraordenação muito grave", punível com coima entre 75 mil e 375 mil euros. Contudo, como a "arguida pareceu agir na ignorância de que a cessão de exploração (...) era ilegal", a ERC concedeu "uma atenuação especial da coima com a redução dos seus limites em um terço": 50 mil a 250 mil.



Analisado o caso, e tendo em conta a colaboração da arguida, nomeadamente com a cedência de documentos, o regulador optou pela multa mínima. Apesar disso, sabe o CM, os dragões vão impugnar judicialmente a decisão.



Recorde-se que o Porto Canal é detido pela Avenida dos Aliados, que foi comprada em 2015 pela Porto Media à Medialuso por quatro milhões de euros.