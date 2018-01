Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Convite a Gonçalo Reis não encerra processo de escolha na RTP

Cidadãos podem apresentar projetos para liderar o grupo.

Por Hugo Real | 09:49

A decisão do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP de convidar "Gonçalo Reis [atual presidente da empresa pública] a apresentar um Projeto Estratégico" para o próximo mandado, de 2018 a 2020, não encerra o processo de escolha do próximo presidente do grupo RTP.



Segundo várias fontes ouvidas pelo CM, e apesar deste convite, qualquer pessoa que esteja interessada em liderar a RTP poderá, também, apresentar o seu Projeto Estratégico que, depois, terá de ser analisado pelos membros eleitos do CGI.



Mas, para que tal aconteça, o conselho liderado por António Feijó terá de, primeiro, definir e divulgar as linhas de orientação estratégica, já que os projetos apresentados, mesmo o de Gonçalo Reis, terão de responder aos princípios definidos por esse documento.



Além disso, outras fontes dizem ao CM que antes de conceber e divulgar essas linhas, o CGI deverá divulgar a avaliação do atual mandato, que agora termina.



Recorde-se que o CGI, que só esta semana tomou oficialmente posse, divulgou, na quinta-feira, a sua primeira decisão. Além do convite a Gonçalo Reis, ‘despediu-se’ dos outros administradores: Cristina Vaz Tomé, que tinha o pelouro financeiro, e Nuno Artur Silva, que estava à frente dos conteúdos.



Sobre este, disse que a sua continuidade do cargo é "incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados, cuja manutenção não é aceitável".