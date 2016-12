Correio da Manhã reforça liderança na imprensa diária

A encerrar a tabela, estão o ‘Público’, com uma média de 13 471 exemplares (quota de mercado de 8,2% entre os diários), e o ‘Diário de Notícias’, que desceu para os 9384 exemplares (5,7% entre os diários), com perdas de 9,7% e 10,2%.



O quarto lugar da tabela continua a pertencer ao 'Record'. O desportivo vendeu 38 876 exemplares (menos 7,4%), sendo seguido pelas revista 'Sábado' (27 467) e 'Visão' (21 471), com quedas de 6,1% e 15,9% respetivamente. 'O Jogo' está no sétimo posto, com vendas de 13 602 exemplares (menos 12,3%).

encerrou os primeiros dez meses do ano com uma média de vendas em banca de 97 709 exemplares, o que significa que voltou a reforçar a condição de líder da imprensa nacional.Entre janeiro e agosto de 2016, oobteve uma quota de mercado de 59,8% entre os diários generalistas, o que significa que, em cada 100 compradores, 60 optam por levar para casa um exemplar do. Este resultado representa ainda uma subida de 0,6 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2015.De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), o segundo lugar do ranking pertence ao semanário ‘Expresso’, que fechou este período com 69 332 exemplares vendidos por edição (menos 3,1%). Logo a seguir, está o ‘Jornal de Notícias’, com uma média de 42 743 exemplares (cai 9,2%), que viu a sua quota de mercado diminuir para 26,2%.