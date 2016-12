Costa supera todos os registos de Passos

No próximo domingo, 1 de janeiro, a RTP 1 emite a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, que será proferida, pela primeira vez, por Marcelo Rebelo de Sousa.

A tradicional mensagem de Natal do primeiro-ministro, emitida este domingo na RTP 1, foi vista por uma média de 668 600 telespectadores (16,4% de share), o que significou que mais 156 mil pessoas seguiram a missiva de António Costa em 2016 do que no ano passado, quando o líder socialista se dirigiu pela primeira vez nesta quadra aos portugueses como líder do governo.Este resultado significa também que as audiências da Mensagem de Natal deste ano superam todos os registos alcançados por Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro. O agora líder do PSD obteve os seus melhores números em 2013, quando 598 630 espectadores (13,7% de share) seguiram o seu discurso. Ou seja, menos 70 mil pessoas do que as que este domingo ouviram as palavras de António Costa.Para encontrar números superiores aos da mensagem de Natal de 2016 é necessário recuar até 2008, quando José Sócrates liderava o governo. Nessa altura, no ano em que começou a crise económica e financeira, 824 100 pessoas assistiram ao discurso do então líder socialista. Contudo, a partir daí, as audiências das mensagens de José Sócrates estiveram sempre a cair. Em 2009 registaram 652 mil espectadores, tendo descido no ano seguinte para 573 mil.