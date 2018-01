Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina e Goucha são os salvadores da 'pátria' na TVI

Apresentadora diz que não quer o peso das audiências em cima dela, mas ao lado do companheiro acumula formatos.

Ano de 2018 está aí e os canais generalistas em sinal aberto já preparam várias propostas para continuar a cativar os telespectadores e vencer a guerra de audiências. O ano é novo mas as fórmulas são velhas: RTP 1, SIC e TVI têm previsto o regresso de formatos que já provaram ser um sucesso junto do público. Certo é que a ficção nacional continua a ser a grande aposta.



Na TVI, os fins de semana vão continuar a merecer um forte investimento. Nesse sentido, o canal já está em fase de produção de novas épocas de ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ e ‘Casa dos Segredos’. Uma jornada tripla para Manuel Luís Goucha, que vai estar nos dois projetos e ainda no ‘Você na TV!’. O formato de imitações de cantores famosos ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ volta a contar com José Carlos Pereira, Alexandra Lencastre e Luís Jardim como jurados, e Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha na apresentação. As gravações arrancam já este mês (a TVI ainda está a fechar o lote de famosos que vão participar) e a estreia está prevista ainda para este primeiro trimestre. Já a sétima temporada de ‘Secret Story – Casa dos Segredos’, arranca a 25 de fevereiro (domingo) e vai contar, pela primeira vez, com Manuel Luís Goucha como apresentador. Ele que se estreia como anfitrião a solo de um programa em horário nobre, sucedendo a Teresa Guilherme, que recusou ser a cara desta nova edição do reality.



Entretanto, a TVI está já em fase de pré-produção de uma nova novela, para substituir o sucesso de audiências ‘A Herdeira’. As gravações deverão arrancar nos próximos meses e a estreia deverá acontecer ainda antes do verão. O argumento é da autoria de Maria João Costa, autora que se estreou em ‘Ouro Verde’. O canal de Queluz de Baixo já está em fase de escolha do elenco para esta produção (ver caixa).

Na gaveta, a TVI guarda ainda a série ‘Onde Está Elisa?’, cuja estreia já foi adiada várias vezes. O canal está ainda a estudar a possibilidade de avançar para a produção de uma outra série. Até ao fim do ano poderão surgir novas temporadas de ‘Masterchef’ e ‘Love on Top’. Certo é que Cristina Ferreira e Pedro Teixeira vão continuar a ocupar os fins de tarde: uma nova época de ‘Apanha se Puderes’ começa a ser gravada em março. Apesar de não querer arcar com o peso das audiências, a verdade é que Cristina Ferreira (a par de Goucha) continua a ser garantia de audiências para a TVI. Este semestre estará em ‘Você na TV!’ ‘Apanha Se Puderes’ e ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’.



Já a SIC vai reforçar a aposta no entretenimento. O canal de Carnaxide está a preparar, para estrear nos primeiros meses deste ano, dois grandes formatos: ‘Divertidamente’ e ‘Supernanny’. O primeiro é uma adaptação do original britânico ‘You’re Back in the Room’, um concurso que coloca os concorrentes a fazerem o que nunca imaginaram. Através da técnica de hipnose, são sujeitos às mais divertidas provas. O formato já ganhou versões na Austrália, França, Colômbia, Polónia, Eslovénia, Estados Unidos e Nova Zelândia. ‘Supernanny: S.O.S Famílias!’ estreia dia 14 (domingo) e tem como figura principal uma psicóloga, Teresa Paula Marques. Esta vai ao encontro das famílias portuguesas para as ajudar a controlar a rebeldia dos filhos. Garantido está também o regresso de ‘D’Improviso’, de César Mourão, para uma segunda temporada. As gravações arrancam já em fevereiro.



Por definir está ainda como ficará a grelha de programação da SIC após o fim de ‘Juntos à Tarde’, com João Baião e Rita Ferro Rodrigues. O talk show passa atualmente de segunda a sexta-feira mas tem fim anunciado para 23 de fevereiro. Certo é que a estação de Carnaxide terá, em maio, uma novela, que sucederá a ‘Espelho d’Água’. Sara Matos, Diogo Amaral (que vem da TVI) e Joana Santos serão os protagonistas desta nova produção. E, em setembro, chegará a sucessora de ‘Paixão’. Mas antes, já no dia 15, estreia, ao fim da noite, a novela brasileira ‘O Outro Lado do Paraíso’, no horário de ‘A Força do Querer’. Protagonizada por Bianca Bin, Sergio Guizé, Rafael Cardoso, Fernanda Montenegro, Glória Pires, Lima Duarte e Marieta Severo, a trama da Globo escrita por Walcyr Carrasco (autor de ‘Alma Gémea’ e ‘Amor à Vida’, entre outras) está a ser um sucesso de audiências no Brasil. E conta com a participação do português Pedro Carvalho.



A nova época de ‘Got Talent Portugal’, com apresentação de Sílvia Alberto e Pedro Fernandes, é uma das principais apostas da RTP 1 para o primeiro semestre deste ano. A televisão pública vai continuar a lançar programas de grande entretenimento aos domingos à noite e, para setembro, já está confirmada mais uma temporada de ‘The Voice’, com Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. No âmbito dos formatos de entretenimento vai estrear, também, um novo concurso de culinária com José Carlos Malato, no horário de ‘A Tua Mãe Cozinha Melhor que a Minha’ (de segunda a sexta-feira, às 12h00). E, em março, deverá arrancar um novo concurso de cultura geral em horário nobre, no lugar de ‘Brainstorm’. Também em março, ‘Prova Oral’, o programa de conversas que Fernando Alvim tem há vários anos na Antena 3, vai saltar da rádio para o pequeno ecrã.



A ficção nacional continuará a ser outro dos pilares da RTP. Depois de estrear ‘Excursões Air Lino’ na passada quarta-feira, com Rui Unas e Dânia Neto, a estação pública vai colocar no ar ‘Teorias da Conspiração’, uma série policial com Pedro Laginha, Gonçalo Waddington, Rúben Gomes e Carla Maciel; ‘Três Mulheres’, em que Soraia Chaves assume o papel de Natália Correia, Maria João Bastos o de Vera Lagoa e Victória Guerra será Snu Abecassis, e ‘1986’, série escrita por Nuno Markl com estreia a 6 de março. E há que não esquecer os grandes eventos que o ano traz (Mundial e Eurovisão).