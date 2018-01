Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniela Ruah de regresso a Portugal após sucesso em Hollywood

Atriz é o nome-surpresa que irá juntar-se a Filomena Cautela, Sílvia Alberto e Catarina Furtado na apresentação da Eurovisão.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

A quatro meses do arranque da 63.ª edição do festival eurovisão da canção foram já revelados pela RTP os quatro nomes que irão apresentar o evento a 8, 10 e 12 de maio no Altice Arena, em Lisboa. Filomena Cautela, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Catarina Furtado foram escolhidas "pela competência, elegância e representatividade", afirma à ‘Sexta’ Gonçalo Madaíl, responsável criativo da Eurovisão da Canção 2018.



Daniela Ruah, protagonista da série ‘Investigação Criminal: Los Angeles’, foi a grande surpresa das quatro anfitriãs anunciadas. "É provavelmente a atriz portuguesa mais representativa a nível mundial", justifica o também subdiretor da RTP 1.



Não foi, por isso, difícil convencer a atriz a participar como apresentadora no festival. "Chegámos logo a um consenso", explica Madaíl. "Diria mesmo que os nossos encontros com a Daniela foram mais emocionais do que racionais".



O mesmo sentimento é replicado por Ruah na sua conta do Instagram. "Estou supergrata por poder fazer parte deste evento histórico", sem esconder a satisfação que será trabalhar ao lado das três apresentadoras do canal público.



Ainda é demasiado cedo para saber como as quatro anfitriãs irão conduzir o evento, que terá duas fortes componentes: o palco principal e o ‘green room’, onde estão os artistas.



Um dos pontos altos será a entrada em cena da voz de ‘Amar pelos Dois’. "Depende absolutamente do estado de saúde de Salvador Sobral", sublinha Gonçalo Madaíl. "Ele é o primeiro responsável por este momento histórico. E face às últimas notícias que vieram a público, estamos muito otimistas".



Salvador Sobral foi o vencedor "inesperado" da edição de 2017

Portugal tinha a sina de classificar-se nos últimos lugares do Eurovisão da Canção, festival criado em 1956, desde que iniciou a sua participação em 1964. No último ano, num ambiente de contra tudo e contra todos, Salvador Sobral levou ‘Amar pelos Dois’ à vitória em Kiev, Ucrânia.



Várias curiosidades engrandeceram o triunfo de Salvador Sobral. Ao contrário dos outros concorrentes, que usaram a língua inglesa nas suas canções, ‘Amar pelos Dois’ foi totalmente cantada em português. Resultado? Uma vitória inédita com 758 pontos, um recorde nas 62 edições do festival.



Magia e cor irão marcar a edição portuguesa da festa da Eurovisão

O pavilhão Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa, é o palco escolhido para o festival Eurovisão da Canção 2018. A 63.ª edição tem as meias-finais agendadas para 8 e 10 de maio, com a grande final a acontecer a 12 de maio.



Será uma oportunidade de ouro para revelar a nossa portugalidade a uma audiência que deverá ultrapassar os 200 milhões de telespectadores.



Florian Wieder idealizou o palco a partir do casco de um barco, com a esfera armilar da bandeira nacional a impor-se em termos visuais. Os navios, os oceanos, a navegação e os mapas são outros elementos que estarão em destaque no palco.