Debate Rio-Santana visto por meio milhão

Encontro entre candidatos do PSD obteve um "share" de 10,7%.

20:01

O debate televisivo na RTP1 entre os candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, na quinta-feira à noite, foi visto por cerca de meio milhão de espetadores, informou esta sexta-feira a televisão pública.



De acordo com dados divulgados pela RTP, o debate obteve um "share" de 10,7%, o que corresponde a mais de meio milhão de espetadores.



O primeiro debate televisivo entre Rui Rio e Santana Lopes foi na quinta-feira na RTP1, o próximo é na quinta-feira, na TVI e o último é na sexta-feira, na RDP e na TSF.



O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes e o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio disputam a liderança do PSD nas eleições diretas de 13 de janeiro.