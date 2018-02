Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decisão do regulador sobre negócio da dona da TVI pode só chegar no verão

Autoridade da Concorrência deve avançar para investigação aprofundada à compra da Media Capital pela Altice/MEO.

Por Duarte Faria | 08:36

A Altice/MEO poderá só conhecer a decisão do regulador sobre a sua proposta de compra da Media Capital, dona da TVI, ao grupo espanhol Prisa quase um ano depois de ter revelado a intenção de avançar para o negócio.



Atualmente decorre a fase de audição dos interessados sobre o projeto de decisão, no qual a Autoridade da Concorrência (AdC) abre a porta à necessidade de fazer uma investigação aprofundada. Ainda este mês, a AdC deverá decidir se avança mesmo para a investigação e, se o fizer, terá um prazo de 90 dias para emitir a decisão final de aprovação ou rejeição do negócio. Não se tratam, no entanto, de dias corridos, já que o prazo é suspenso sempre que são pedidos elementos informativos às empresas e pelo tempo em que estas demorarem a responder. Ou seja, uma decisão poderá nunca chegar antes de maio ou junho. Dado que a Altice anunciou a 14 de julho ter chegado a acordo para comprar a Media Capital por 440 milhões de euros, o desfecho da operação poderá só chegar um ano depois.



Mas uma aprovação deste negócio está longe de ser um dado adquirido. No documento já produzido pela AdC, o regulador levanta "sérias dúvidas" à sua concretização, por considerar que pode criar entraves à concorrência. A possível recusa da MEO em fornecer a TVI às operadoras concorrentes, um aumento dos preços de transmissão, um bloqueio da MEO a canais concorrentes e uma menor transparência nos preços da TDT preocupam a AdC.