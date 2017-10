Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decisão sobre negócio da compra da Media Capital pode chegar só em 2018

Autoridade da Concorrência tem 30 dias úteis para se pronunciar.

Por Duarte Faria | 08:57

A decisão final de aprovação ou chumbo da compra da Media Capital, dona da TVI, pela Altice pode ficar adiada para o próximo ano. Com a aprovação tácita pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), cabe agora à Autoridade da Concorrência (AdC) tomar posição.



Após a notificação do parecer da ERC, na terça-feira, a AdC tem 30 dias úteis para se pronunciar, ou seja, até à última semana de novembro. Mas, caso decida avançar com uma investigação aprofundada tem 90 dias úteis para emitir a decisão, o que poderá empurrar a conclusão do processo para 2018.



Até porque o "prazo é suspenso sempre que há pedidos de elementos e dependendo da celeridade das respostas", adiantou ao CM fonte da AdC, que disse que o organismo ainda "não tomou qualquer decisão" sobre se vai fazer uma investigação aprofundada.



A compra da Media Capital pelo MEO já foi alvo dos pareceres negativos da Autoridade Nacional de Comunicações e dos serviços jurídicos da ERC, que, no parecer a que o CM teve acesso, referem uma lista de 13 riscos ao "pluralismo no sistema mediático português".



Um parecer que acabou por não reunir o consenso do conselho regulador: Arons de Carvalho e Luísa Roseira opõe-se ao negócio, enquanto Carlos Magno não vê motivos para travar a operação. Esta ‘não-decisão’ levou a diretora dos serviços jurídicos do regulador, Marta Carvalho, a apresentar a demissão.



Entretanto, a Media Capital anunciou que Manuel Mirat Santiago vai substituir José Luis Sáinz Diaz como administrador não executivo do grupo.