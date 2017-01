Deco alerta para falhas na TDT

"A Deco diz que em 10 regiões apenas duas têm cobertura satisfatória, mas acaba por dizer que só Monte Gordo não tem cobertura, o que ocorreu num dia específico, no verão, quando a propagação do sinal é mais volátil", referiu a Anacom ao CM. "Relativamente à oferta de canais, nós próprios temos afirmado que há espaço para mais, mas essa é uma decisão política", sublinhou o regulador.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Deco garante que a Televisão Digital Terrestre (TDT) continua a registar diversos problemas e aponta a deficiente receção em vários pontos do País e a oferta pobre de canais. Visadas nas críticas, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e a MEO rejeitam as acusações e consideram que os estudos da associação de defesa do consumidor pecam por inconsistência.Num artigo a publicar na ‘Proteste’, a associação afirma ter medido o sinal de TDT em 10 regiões de norte a sul, encontrando uma "realidade menos simpática do que a ‘pintada’", acusando Anacom e MEO de não conseguirem solucionar os problemas.Sublinhando desconhecerem em que circunstâncias foram efetuadas as medições da Deco, tanto o regulador como o responsável pela rede de TDT garantem que tudo tem sido feito para minimizar as falhas