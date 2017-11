Demitiu-se o diretor-geral da Altice

Michel Combes não explicou as razões da sua saída.

09.11.17





Num Michel Combes demitiu-se esta quinta-feira do cargo de diretor executivo da Altice, a empresa detentora da PT que está em vias de comprar o grupo Media Capital.Num nota publicada no seu site , a Altice dá conta da saída de Combes, que ocupava os cargos de Altice N.V. CEO, Altice N.V. Director, Altice USA Director e SFR Group Chairman and CEO.

Sem explicar as razões da saída, Michel Combes é citado dizendo que "foi um privilégio fazer parte da história da Altice" e depositando toda a confiança em Patrick Drahi, que vai assumir o controlo da empresa, com Dexter Goei Sem explicar as razões da saída, Michel Combes é citado dizendo que "foi um privilégio fazer parte da história da Altice" e depositando toda a confiança em Patrick Drahi, que vai assumir o controlo da empresa, com Dexter Goei



Combes vai ser substituído no cargo por Dexter Goei, com a empresa a avançar para uma reestruturação que leva Armando Pereira a assumir novas funções.



Em comunicado, o grupo apontou Dexter Goei como novo presidente executivo da Altice, com este a manter também os cargos de presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da Altice nos Estados Unidos.



Já Dennis Okhuijsen, administrador financeiro, vai assumir as funções de CEO da Altice na Europa, enquanto Jérémie Bonnin vai ser o secretário-geral da Altice.



No âmbito da organização em curso, o português Armando Pereira vai ser o diretor de operações da Altice Telecom, assumindo responsabilidades por todas as operações de telecomunicações do grupo.



Na SFR, que pertence ao grupo da Altice, também vão ser efetuadas mudanças, com Alain Weill a passar a ser o CEO e chairman da SFR, mantendo a liderança da área de media e conteúdos em França, trabalhando em conjunto com Armando Pereira.



Patrick Drahi, fundador da empresa, vai ser o presidente da Altice, com todos os elementos da direção, com responsabilidades na empresa, a reportarem diretamente a si.



"Estas alterações na estrutura representam um regresso à organização central que criou o sucesso do grupo Altice. Vai fornecer uma liderança direta e clara das operações europeias para alcançar todo o seu potencial e continuar a apoiar a Altice nos Estados Unidos", refere o grupo, em comunicado.



Em 14 de julho passado, dois anos depois da compra da PT Portugal/Meo, o grupo Altice anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a aquisição da Media Capital, por cerca de 440 milhões de euros.



Para o negócio avançar precisa do acordo de reguladores e supervisores. Aguarda-se de momento o acordo da Autoridade da Concorrência.



A Altice tem três canais de televisão em França (BFM TV, BFM Business TV e RMC Découverte), duas estações de rádio (RMC e BFM Business Radio). No seu portefólio, contam-se ainda a revista L'Express e o diário Libération.