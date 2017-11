Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

DGRSP abre inquérito a ‘relatórios pidescos’

Procurador manda investigar relatórios sociais feitos a jornalistas, após denúncia do diretor da ‘Sábado’.

Por Duarte Faria | 08:31

O procurador Celso Manata, que lidera a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), decidiu abrir um processo de inquérito para apurar se estão a ser cumpridas todas as regras no âmbito da elaboração de relatórios sociais a jornalistas. Em causa está a possibilidade dos técnicos da instituição estarem a extravasar as suas funções e o que é pedido pelos tribunais.



Em vez de se limitarem a aferir da condição económica dos jornalistas envolvidos em processos judiciais para efeitos de fixação de uma possível pena, estes técnicos insistem em questões relacionadas com a vida e características pessoais e profissionais de arguidos e familiares.



A situação foi denunciada por Eduardo Dâmaso, diretor da ‘Sábado’, na passada sexta-feira no CM, numa crónica intitulada ‘Relatórios pidescos’.



"Num patético exercício de bisbilhotice, nalguns casos, ou de pura pressão, noutros (...), os técnicos tratam os jornalistas como delinquentes, questionando origens familiares, meio social, meios de comunicação onde trabalham, e reduzem o tratamento noticioso de factos a mera questão pessoal entre os jornalistas e os protagonistas de tais notícias". Eduardo Dâmaso defende que "o Estado está a lançar o braço repressor sobre a consciência dos jornalistas".



A direção da DGRSP garante que "não aceita que se verifiquem comportamentos de excecionalidade dirigidos a qualquer cidadão, quer a título individual, quer em consciência de fazer parte de determinado grupo profissional" e promete atuar.



O CM pediu uma reação ao Sindicato dos Jornalistas e à Comissão da Carteira Profissional, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.