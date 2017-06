Dinheiro de Macau não entrou na Global

A KNJ é liderada pelo empresário macaense Kevin Ho, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho.



Atualmente, o capital da Global Media está dividido entre António Mosquito e Joaquim Oliveira (27,5% cada um), Luís Montez, BCP e Novo Banco (todos com 15%). Com a entrada da KNJ, António Mosquito e Joaquim Oliveira devem reduzir as suas participações para 20% e Luís Montez, BCP e Novo Banco passariam a deter 10% cada. Além disso, os novos acionistas teriam direito a indicar nomes para o conselho de administração e para a comissão executiva da empresa de media.A KNJ é liderada pelo empresário macaense Kevin Ho, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho.

Mais de oito meses depois de a Global Media ter assinado um memorando de entendimento com a KNJ, que previa que a empresa de Macau investisse 17,5 milhões de euros em troco de 30% do capital da dona do ‘JN’, ‘DN’ e TSF, o negócio ainda está por concretizar.O pré-acordo foi fechado a 12 de outubro no Fórum Macau e, na altura, foi adiantado que o mesmo seria efetivado até março deste ano. Contudo, sabe o, o negócio, a concretizar- -se, não deverá acontecer antes de setembro. De referir que recentemente uma comitiva da KNJ esteve em Portugal, tendo visitado as instalações do grupo de media em Lisboa e no Porto.Contactada, a Global Media optou por não fazer comentários. Oquestionou ainda Paulo Rego, mediador das negociações, que não respondeu até ao fecho desta edição.