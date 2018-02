Diogo Piçarra vence segunda meia final do Festival da Canção

Artista teve a votação máxima do júri e do público.

00:08

Diogo Piçarra foi o grande vencedor da segunda semi-final do Festival da Canção, orgaizado pela RTP, ao conseguir a votação máxima tanto do júri como do público. Ao artista que venceu o concurso Ídolos em 2012 vão juntar-se, Cláudia Pascoal, Maria Inês Paris, Minnie & Rhayra, Lili, David Pessoa e Peter Serrado.



'Canção do Fim' foi a música que deu a vitória a Piçarra.

Aos sete finalistas apurados na noite deste domingo , juntam-se os apurados na eliminatória anterior: Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Joana Barra Vaz, Joana Espadinha e Rui David.



A final do Festival da Canção acontece em Guimarães no próximo domingo, 4 de março. o vencedor representará Portugal na Eurovisão que, após a vitória de Salvador Sobral no ano passado, vai acontecer em Lisboa.

O júri do festival é presidido por Júlio Isidro e inclui Tozé Brito, Luísa Sobral, Sara Tavares, Mário Lopes, Carlão, António Avelar Pinho, Ana Markl e Ana Bacalhau. Os pontos do júri têm o mesmo peso dos do público. A soma dos dois estabelece a lista das sete melhores canções a concurso.