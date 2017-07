'Doctor Who' protagonizada por uma mulher pela primeira vez

Série britânica com mais de 50 anos de história ganhou nova protagonista.

Por Daniela Espírito Santo | 17:31

A famosa série britânica de ficção científica " Doctor Who ", que segue as aventuras de um extraterrestre que viaja no tempo e no espaço, vai ter pela primeira vez na sua história uma protagonista feminina.Esta é, ao todo, a 13.ª incarnação de uma personagem que se "regenera" com relativa regularidade: a trama, que já tem mais de 50 anos, vai mudando de protagonista regularmente, mas a personagem principal tinha sido, até agora, sempre do sexo masculino.Desta feita, a BBC, responsável pela produção da série, decidiu apostar na atriz(que participou na galardoada série "Broadchurch") para ser a nova líder dos destinos da Tardis, a nave espacial e máquina do tempo usada na história.A atriz, de 35 anos, irá substituir Peter Capaldi , de 59 anos, que abandona o papel que adotou em 2013.A novidade foi anunciada este domingo na BBC, num curto vídeo onde a imagem da nova "incarnação" do famoso Doctor aparece pela primeira vez. Online , muitos são os que apoiam a escolha, mas também algumas as vozes que se mostram contra a escolha de uma mulher para o icónico papel A atriz já se manifestou, pedindo aos fãs para "não terem medo" do seu género. "Vivemos tempos verdadeiramente entusiasmantes e Doctor Who representa tudo o que é excitante na mudança. Os fãs já viram tantas mudanças...Esta é apenas uma nova e diferente, mas não é motivo de medo", explica."A Jodie é divertida, inspiradora, super inteligente e uma força da natureza, que vai trazer força, calor e perspicácia ao papel", garante o produtor executivo da série, Chris Chibnall.