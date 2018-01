Dona da SIC gere publicidade do ‘Notícias ao Minuto’

Grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão fez também acordo com o site ‘Zerozero’.

A Impresa, dona da SIC e do ‘Expresso’, anunciou que passou a gerir a publicidade dos sites ‘Notícias ao Minuto’ e ‘Zerozero’. As duas parcerias, "com efeito a partir deste mês", visam "complementar a oferta comercial da Impresa na abordagem ao mercado, alavancando a capacidade e "know how" comercial do Grupo e potenciando uma otimização das estruturas", refere o grupo em comunicado.



"Esta evolução acontece como mais um passo da concretização do enfoque estratégico da Impresa, numa altura em que a vertente digital, a par da audiovisual, foram apontadas como as duas principais apostas do grupo. Esta parceria é também o reconhecimento da capacidade e competência comercial do grupo Impresa no mercado nacional, decorrente da longa experiencia das suas equipas no setor", afirma Rogério Canhoto, responsável do da Impresa.



Recorde-se que este mês, a dona da SIC anunciou a venda de 12 títulos (Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Junior) à Trust in News, grupo fundado por Luís Delgado, por 10,2 milhões de euros.