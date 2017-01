Donald Trump abre guerra aos jornalistas

"Não é normal, nem fica bem a figuras com cargos políticos quererem entrar na interpretação dos factos, pelo que isto pressupõe uma grande conturbação nas relações com a imprensa no futuro", alega o politólogo André Freire.



Já o crítico de televisão Eduardo Cintra Torres considera esta situação "um péssimo sinal". "É o chamado mau perder, que chega ao ponto de querer negar a realidade, mas que não funcionará nos EUA, onde a liberdade de imprensa está muito bem enraizada.""Não é normal, nem fica bem a figuras com cargos políticos quererem entrar na interpretação dos factos, pelo que isto pressupõe uma grande conturbação nas relações com a imprensa no futuro", alega o politólogo André Freire.

Um prenúncio de grande crispação com a comunicação social é como os analistas portugueses veem o que se está a passar nos Estados Unidos com a polémica em torno da assistência na tomada de posse de Donald Trump.O novo chefe de Estado dos EUA acusou a imprensa de ser desonesta, o seu porta-voz, Sean Spicer, disse que a audiência - no local e pela televisão - foi a maior de sempre e, para tentar acalmar os ânimos, a conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway afirmou que Spicer se referia a "factos alternativos", dando origem a grande polémica na internet."Temos uma nova realidade, na qual há um choque, uma rutura entre a liderança dos EUA e a opinião pública internacional que pressupõe que, nos próximos anos, a imprensa, em vez de dar notícias, tenha de se entrincheirar e defender a liberdade de expressão", afirmou aoCarlos Magno, presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).