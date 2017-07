Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É complicado não saber quando vem o próximo ordenado, se é que vem"

Sofia Escobar admite que já pensou desistir de uma profissão tão instável e afirma que faz falta um sindicato que defenda os direitos dos atores.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Sofia Escobar tem, em ‘Ouro Verde’, da TVI, a primeira grande prova de fogo na televisão. Antes brilhou a fazer teatro musical em Londres.



Quando se manifestaram as suas tendências artísticas?

Muito, muito cedo. As minhas brincadeiras incluíam sempre um palco, as bonecas dispostas em fila e eu a cantar e a representar para elas.



Os pais ficaram preocupados por vir aí uma artista?

Inicialmente nem perceberam. Eu era muito introvertida. Tanto assim que o meu pai decidiu meter-me em teatro para me ajudar a ultrapassar a timidez. Foi no que deu [risos]!



Depois aceitaram a escolha?

Aos 17, quando percebi que era mesmo a música e a representação que me atraíam – e nada mais – tive uma conversa com eles. Apoiaram-me a 100 por cento. Fui para o Conservatório de Música do Porto, fazer canto, e depois para Londres.



Com 20 anos. Muito cedo para sair à aventura, não?

Sim. Ia cheia de entusiasmo mas, ao mesmo tempo, também levava um medo terrível. Estar longe da família, a questão financeira...



Também lavou pratos...

Sim. E servi às mesas. Ao lado da escola havia uma cervejaria onde a maioria dos estudantes ia trabalhar nos tempos livres. Em Londres é normal: mesmo as pessoas que têm posses vão trabalhar para terem um dinheiro extra. Acho maravilhoso e quero incutir esse espírito no meu filho.



Em Portugal, num dia era desconhecida do grande público, no outro estava a ganhar prémios.

Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se não tivesse arriscado. Porque foi um risco: os meus pais hipotecaram a casa para pagarem o curso. Mas quero acreditar que, de uma maneira ou de outra, iria conseguir viver os meus sonhos.



Alguma vez pensou em desistir?

Esta é uma área com muita concorrência e a falta de estabilidade é muito difícil, sobretudo para quem, como eu, tem uma família. É complicado não saber quando vem o próximo ordenado, se é que vem. Por outro lado é entusiasmante não saber se amanhã vou estar aqui, em Madrid ou em Londres.



Consegue poupar ou tem algum vício de consumo?

Estou mais comedida do que já fui. Em solteira, a viver e trabalhar em Londres, gastei muito dinheiro. Em moda. Mas há coisas que têm um valor simbólico para mim...



Por exemplo?

Quando me renovaram o contrato em ‘O Fantasma da Ópera’ comprei uma mala Chanel. Sempre que olho para ela lembro-me daquele dia feliz. Se calhar, hoje já não compraria.



Em 2010 veio para Portugal e estreou-se em televisão na série ‘Morangos com Açúcar’. Como avalia a experiência?

Muito curtinha, mas muito agradável. Foi um mês e pouco de gravações. Não foi fácil porque no teatro temos ensaios de quatro a seis semanas e em televisão às vezes dão-nos os argumentos de um dia para o outro. Mas foi enriquecedor.



Fez casting para ‘Ouro Verde’. Gostou logo da personagem Inês Santiago?

Logo. É interessante verificar como quem está a fazer os castings deteta tanta coisa sobre nós e nos atribui personagens compatíveis. É um talento. Adorei, acima de tudo, que ela não fosse cantora. Isso teria sido previsível.



Há algo na personagem que a tenha surpreendido? Ou vá surpreender o espectador?

Muita coisa. A Inês vai seguir um rumo inesperado e, talvez, até um pouco estranho. Vai revelar-se menos tolerante do que parecia no início.



Vai aproximar-se da vilã que a Sofia já disse que gostaria de interpretar?

Vai ter umas nuances. Eu sei que, dado o meu perfil, é difícil conseguir uma vilã... Mas gostava. Acho mesmo que ter o ar de boazinha e ser, na verdade, má, pode ser interessante.



Tem defendido a existência de um sindicato para defender os direitos dos atores.

Há muita coisa para ser melhorada nas condições de trabalho dos atores. Falo dos contratos, por exemplo. Os horários... Bem, lá fora os horários são sacrossantos. No teatro musical, que conheço bem, as regras são claras: os ensaios começam às dez; há uma pausa a meio da manhã; temos uma hora para o almoço; de tarde trabalha-se até às cinco e acabou. Não há ensaios até às três, quatro ou cinco da manhã como acontece aqui...



Muitos atores de televisão queixam-se de chegarem a trabalhar 14 horas seguidas.

Nunca me aconteceu.



E quando fizer uma protagonista e for confrontada com uma situação dessas?

Não sei. Terá de ser muito bem pensado e discutido com os nossos representantes. Os agentes, que, no fundo, também nos defendem e fazem um bocadinho o papel do sindicato. Reveem os contratos e tudo o mais. Acabam por ter um papel decisivo no sentido de estabelecer limites.



Iria custar dizer que não?

Claro. Dizer ‘não’ e ir-me embora, deixando a equipa pendurada e, provavelmente, a pensar: ‘Olha, aquela é uma diva...’ O que deveríamos fazer era, todos, em conjunto, impor as nossas condições.



É possível fazer-se isso?

O problema é que não há unidade na profissão. Se fôssemos todos a recusar, ninguém era tido por vedeta. Agora, se uns se sujeitam e outros não, gera-se desequilíbrio e mal-estar. O mesmo se passa com os salários. Se a pessoa ‘X’ não aceita um papel por determinado valor haverá sempre alguém a dizer que sim. Lá está: outra situação que em Londres não aconteceria. Porque lá há uma tabela, um salário mínimo para cada tipo de personagem. Ninguém faz por menos.



Chega-se à situação dos atores de ‘Ministério do Tempo’, a trabalharem sem receber...

É impensável! Mas acho que estamos a ir no bom caminho: pelo menos, fala-se no assunto. Perdeu-se o medo.



Em que pé está o seu projeto para um CD?

No fim do ano vou estrear um espetáculo que será gravado em disco. É um concerto encenado, com uma linha de história mas com a música como protagonista. Há canções originais e adaptações de velhos temas que as pessoas ainda adoram ouvir, como ‘The Sound of Silence’, de Simon & Garfunkel. Espero poder fazer digressão nacional com o espetáculo.



PERFIL

Sofia Escobar nasceu a 29 de novembro de 1984, em Guimarães, e fez o curso de canto do Conservatório do Porto. Em Londres, foi protagonista de musicais como ‘West Side Story’ e ‘O Fantasma da Ópera’. Em Portugal, entrou em ‘Morangos com Açúcar’ e foi jurada do concurso ‘Got Talent’, da RTP. Integra o elenco da novela ‘Ouro Verde’. É casada com o ator espanhol Gonzalo Ramos, de quem tem um filho, Gabriel, de 3 anos.