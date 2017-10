Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleição da nova ERC enfrenta mais um revés

Não foram contabilizados os votos favoráveis necessários para a escolha dos nomes propostos por PS e PSD.

Por Duarte Faria | 09:26

A eleição dos novos membros do conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social continua a enfrentar dificuldades. Ontem, o Parlamento votou os nomes propostos por PS e PSD, mas não foram alcançados os dois terços necessários.



As quatro personalidades propostas reuniram 133 votos favoráveis, 72 em branco e seis nulos. Um resultado insuficiente para viabilizar a eleição (eram precisos 141 votos a favor). Votaram 211 dos 230 deputados. Na próxima semana, deverá ser agendada nova votação, apurou o CM.



O PSD propôs Fátima Resende Lima, que já exerce funções na entidade como diretora executiva, e Francisco Azevedo e Silva, antigo membro de direções do ‘Diário de Notícias’, enquanto o PS avançou com os nomes do professor universitário e ex-jornalista Mário Mesquita e do jurista da RTP João Pedro Figueiredo.



A eleição da nova ERC está num impasse político desde janeiro. Até setembro, PS e PSD discordavam da forma de escolha do quinto elemento, o presidente do organismo. Entretanto, acordaram que será um independente, cooptado pelos quatro elementos eleitos na Assembleia da República.



De lembrar que o mandato do atual conselho regulador terminou em novembro do ano passado. Conta atualmente com o mínimo de elementos para funcionar: Carlos Magno (presidente), Arons de Carvalho (vice-presidente) e Luísa Roseira (vogal).



Raquel Alexandra e Rui Gomes apresentaram renúncia em dezembro e março.