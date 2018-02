Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleições para o Sindicato do Jornalistas realizam-se esta quarta-feira

Sufrágio arranca com base eleitoral de cerca de 2.000 votantes.

08:35

As eleições para o Sindicato dos Jornalistas (SJ) realizam-se esta quarta-feira com duas listas - A e B - na corrida, embora esta última, presidida por Sofia Banco, seja a única que se candidata aos cinco órgãos da estrutura sindical.



As eleições arrancam hoje com uma base eleitoral de cerca de 2.000 votantes (com quotas sindicais em dia) e quem não votou por correspondência só poderá agora fazê-lo presencialmente em Lisboa, Porto e no Funchal.



Sofia Branco, da lista B, recandidata-se ao segundo mandato, com alterações legislativas, revisão dos estatutos do SJ e a aposta na literacia na agenda.



Por sua vez, a lista A - que conta com o ex-presidente do SJ Alfredo Maia - concorre a dois órgãos: o Conselho Deontológico e o Conselho Geral, cuja eleição é por método de Hondt.